شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: 1.2 مليار جنيه لتأهيل جوانب النيل وتطوير الري وترشيد المياه بالوجه البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن استراتيجية المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها تتضمن محور تنمية الموارد المائية وتعظيم الإستفادة من كل قطره مياه لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة، موضحا أن ذلك يتم من خلال حصاد مياه السيول والاستفادة منها كمورد إضافي للمياه سواء بالشحن على الخزان الجوفي أو توجيه المياه إلى المجاري المائية والنيل.

وأضاف «عبدالعاطي»، أن هذه المشروعات لتلبية حاجة الاستخدامات اليومية وفي مقدمتها قطاع الزراعة وتلبية حاجة المشروعات القومية من وحدة المياه فضلا عن مشروعات تطوير الري، وتأهيل جوانب نهر النيل وشبكة الري وإعادتها للحالة التصميمية بما يضمن ترشيد استخدام المياه وتوفيرها لنهايات الترع للحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأوضح الوزير، أن خطة قطاع وجه بحري الحالية 2019-2020 تشمل تنفيذ أعمال مشروعات إحلال وتجديد كباري وتغطيات وإعادة تأهيل الترع وإنشاء محطات الخلط الوسيط وأعمال صيانة وتطهير الترع وإحلال وتجديد البوابات والهدارات والبدالات مشروعات تطوير مساقي حفر الآبار الجوفية وأعمال الحماية وحصاد مياه السيول وإنشاء خزانات وأعمال توصيل كهرباء للآبار وأعمال وصيانة وتطهير مجرى نهر النيل بقيمة 1254 مليون جنيه.

يأتي ذلك بينما تلقى وزير الري تقريرا تفصيليا عن مجمل الإعمال التي تنفذها قطاعات الوزارة في الوجه البحري منها تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى خدمة المنظومة المائية بالدولة وحفر الآبار الجوفية التي تسهم في تلبية متطلبات التنمية المستدامة وفي مقدمتها قطاع الزراعة.

وأضاف التقرير، أن الوزارة تقوم بتنفيذ الأعمال الصناعية على شبكة المجاري المائية لترشيد استخدام المياه وحسن توزيعها مثل أعمال القناطر التي يتم التحكم بواسطتها في حصص المياه المخصصة للزراعات وتنفيذ المناوبات على الترع وأعمال البدالات والسحارات.

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وأوضح أن هذه الأعمال تستهدف نقل المياه إلى المساقي الصغيرة والتحكم في حصص المياه التي تمر بهذه المساقي، وإنشاء الكباري على الترع التي تخدم أهالي الوجه البحري مع استخدام محددات لا تؤثر بأي حال على القطاع المائي للترعة أو تسبب هدر للمياه، وكذلك التغطيات لبعض الترع مما يساعد على تقليل البخر خاصة في المناطق الحارة.

من جانبه قال المهندس السعيد هميسة رئيس قطاع وجه بحري، أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى الوجه البحري باستثمارات إجمالية تبلغ (1254) مليون جنيه، موضحا أن الوزارة قامت خلال العام المالي المنتهي بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى الوجه البحري بقيمة 1055 مليون جنيه بمختلف قطاعات التوسع وتطوير الري وحماية وتطوير نهر النيل والري والمياه الجوفية .

وأضاف السعيد هميسة، بأنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في نطاق الوجه البحري باستثمارات تبلغ (140) مليون جنيه وتشمل مشروعات (تطوير مساقي وتأهيل ترع وأعمال دبش وأعمال توريد وتركيب شبكات جهد متوسط ومنخفض)، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ (مشروعات تطوير المساقي وتأهيل الترع وأعمال الدبش وجهد متوسط ومنخفض ) بقيمة (128 مليون جنية ) خلال العام المنتهي.

وأشار إلى إنه يجري العمل في تنفيذ حزمة من مشروعات حفر الآبار الجوفية وأعمال الحماية وحصاد مياه السيول وإنشاء خزانات وأعمال توصيل كهرباء للآبار في نطاق الوجه البحري بقيمة (245) مليون جنيه موضحا إنه تم الإنتهاء من تنفيذ (حفر الآبار الجوفية وأعمال الحماية من السيول) بقيمة (231 مليون جنية) خلال العام المنتهي.

ويقوم قطاع الوجه البحري بتنفيذ أعمال في مجال حماية وتطوير نهر النيل بالوجه البحري وتشمل إزالة ورد النيل وحشائش وتكريك جزيرة الوراق وأعمال صيانة وتطهير مجرى نهر النيل ونزع الحشائش وأعمال أحجار وتكاسي، باستثمارات تبلغ ( 62 مليون جنية )، وقد تم الإنتهاء خلال العام المالي المنتهي من تنفيذ أعمال بقيمة (37 مليون جنية ) عبارة عن (تطوير وحماية البر الشرقي لنهر النيل من كوبري 15 مايو وتطهير وإزالة حشائش وصيانة وتطهير مجرى نهر النيل).

كذلك يقوم القطاع حالياً بتنفيذ العديد من الأعمال في مجال التوسع الأفقي والمشروعات على مستوى الوجه البحري وتشمل مشروعات إحلال وتجديد كباري وتغطيات وإعادة تأهيل الترع باستثمارات تبلغ (337)مليون جنيه، في حين تم تنفيذ أعمال مشروعات إحلال وتجديد كباري وتغطيات وإعادة تأهيل الترع بقيمة ( 262) مليون جنيه .

وأشار«هميسة»، بأن القطاع يقوم حالياً بتنفيذ العديد من الأعمال في مجال الري على مستوى الوجه البحري وتشمل مشروعات إحلال وتجديد كباري وتغطيات وإعادة تأهيل الترع وإنشاء محطات الخلط الوسيط وأعمال صيانة وتطهير الترع وإحلال وتجديد البوابات والهدارات والبدالات باستثمارات تبلغ (622)مليون جنيه، وتنفيذ أعمال مشروعات إحلال وتجديد كباري وتغطيات وإعادة تأهيل الترع وإنشاء محطات الخلط الوسيط وأعمال صيانة وتطهير الترع وإحلال وتجديد البوابات والهدارات والبدالات، بقيمة ( 408) مليون جنيه .