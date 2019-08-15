شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة «التضامن» تحتفل بتفويج الحجاج إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت بعثة حج التضامن الاجتماعى بحجيجها ضيوف الرحمن من الجمعيات الاهلية الذين سيتم تفويجهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، الخميس، في أولى الأفواج التي ستنطلق لزيارة المسجد النبوي ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.
قاتل ايمن عبدالموجود، رئيس البعثة، إن الوزارة شرفت بخدمة ضيوف الرحمن، وتنظيم الحج سبقه العديد من التجهيزات والاستعدادات التي بدأت مبكرا وعلى مدار شهور طويلة برعاية الوزيرة غادة والي لتتمكن البعثة من توفير أقصى درجات الرعاية للحجيج.
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