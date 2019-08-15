شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز هدم مبنى قديم موقوف وبناء آخر بنفس الشكل؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول استبدال العين الموقوفة، جاء نصه: "هل يجوز أن نهدم مبنى قديمًا موقوفًا ونبني عليه الجديد على نفس الصورة والشكل الذي بناه الواقف؟"

وقالت دار الإفتاء: يجوز استبدال العين الموقوفة بغيرها مما يكون أكثر نفعًا عند انعدام الانتفاع بالوقف أو قلته، فإذا رأى القائم بشئون الوقف أن هذا الاستبدال أكثر تحقيقًا للمصلحة بكل وجوهها فله حينئذٍ أن يستبدل المبنى الجديدَ بالقديم بالشكل الذي يحقق الغرض المرجوَّ من الوقف. ويشترط في الناظر الذي يراد تعيينه لولاية الوقف أن يكون متصفًا بالأمانة، قادرًا على القيام بالوقف.