شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالسعودية برواتب ومزايا مجزية.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة القوى العاملة، من الأحد وحتي الخميس المقبل ، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية .
وأعلنت وزارة القوى العاملة: أن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا ، فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصرى، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة ، وتأمين صحي ، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر علي حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.
وأوضحت ، أنه يشترط في المتقدم خبرة مثبته من 3 إلى 4 سنوات في مهنة جزار دواجن ، وأن يكون السن من 25 إلي 40 سنة ، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة ، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة السعودية المختصة.
وتقدم الطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية .
كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة: قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالسعودية برواتب ومزايا مجزية.. الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.