رحلة إلى عصر الفراعنة.. شاهد أهم صناعات أجدادنا كما كانوا يفعلوها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بنى المصريون الحضارة المصرية على ضفاف النيل قبل 3500 عامًا، ولأن أرض مصر خصبة ومملوءة بمواردها الطبيعية من أخشاب وأحجار ومعادن، استطاع المصرى القديم أن يصنع الحرف اليدوية ويورثها للأجيال القادمة.. لمشاهدة رحلتنا التخيلية لمصر القديمة وأبرز الصناعات فيها.. أضغط هنا.

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