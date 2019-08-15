شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مليون أسرة تستفيد من مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام سيغطى مليون أسرة ، وأنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على رفع عدد رؤوس الأضاحى من 5 آلاف رأس إلى 6 آلاف رأس من البقر، بواقع ألف طن لحوم لتغطية مليون أسرة.
وأضافت الأوقاف فى بيان لها، أن التوزيع سيبدأ غدًا الجمعة بمحافظة القاهرة، ثم يتواصل بواقع 10 أطنان يوميًا، وهذا بيان بتوزيع 75 طنًا في الأسبوع الأول للتوزيع، ومن جهتها تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم بعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد تمهيدًا لانطلاق عملية التوزيع بداية من غدٍ الجمعة.
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