رئاسة الحرمين توثق مشاهد لحجاج بيت الله الحرام لإبراز نجاح الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، مشاهد شريفة لحجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة لإظهار نجاح موسم حج عام 1440 هجرية. ورصدت الرئاسة حجاج يلتزمون البيت العتيق يرجون من الله تحقيق الأمنيات، وصور لحاج كبر سنه وشابت لحيته وحقق الله أمنيته، وعدد من ضيوف الرحمن يودعون البيت العتيق. Advertisements ورصدت المشاهد صفوف انتظمت سجداً لله الواحد القهارالإعلام والاتصال، وحجاج بيت الله مودعين بيته الحرام، و حجاج أتوا من كل فج عميق يبتهلون لله بالدعاء.

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