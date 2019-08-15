شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة التضامن تودع ركب الحجيج قبل تفويجهم من مكة للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقليد جديد، احتفلت بعثة حج التضامن الاجتماعى بحجيجها ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية والذين سيتم تفويجهم اليوم للمدينة المنورة من مكة المكرمة فى أول الأفواج التى ستنطلق لزيارة مسجد الحبيب المصطفى ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.

وخلال الاحتفالية أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن الاجتماعى قد شرفت بخدمة ضيوف الرحمن، وأن تنظيم الحج سبقه العديد من التجهيزات، والاستعدادات التى بدأت مبكرًا، وعلى مدى شهور طويلة برعاية وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى لتتمكن البعثة من توفير أقصى درجات الرعاية لضيوف الرحمن وخدمتهم أثناء تادية المناسك مؤكدا أن البعثة يشرفها خدمة 12 ألف حاج.

وفى نهاية كلمته قدم عبد الموجود التهنئة للحجاج بما من الله عليهم من نعمة عظيمة داعين وسائلين المولى بان يحفظ مصر وشعبهامتمنيا لهم حجا مبرورا وذنب مغفور وأن يتمتعوا بزيارة المدينة المنورة والروضة الشريفة.

وتجاوب ضيوف الرحمن مع الاحتفالية التى نظمت بحضور رئيس بعثة التضامن الاجتماعى ومسئولى البعثة.

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وفي نهاية الحفل قطع الحجيج ضيوف الرحمن تورتة الاحتفالية التي حملت علم مصر واسم وزارة التضامن الاجتماعى .

هذا وكان عبد الموجود قد صرح بأن اليوم الخميس سيشهد اولى رحلات تفويج مكة المكرمة لحجيجها من ضيوف الرحمن من الجمعيات الاهلية للمدينة المنورة لمن توجه مباشرة لمكة للتمتع بزيارة مسجد رسول الله محمد صلى عليه وسلم وصاحبيه وجبل أحد ومسجد قباء حيث سيتم تفويج 691 من القاهرة والجيزة وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة.