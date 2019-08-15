شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور شوقي علام - مفتى الجمهورية - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وانتهاء ضيوف الرحمن من جميع المناسك دون أية مشكلات أو حوادث تذكر.

وقال مفتى الجمهورية، فى بيانه، الذى أصدره اليوم الخميس، إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للمجهودات التى بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفى أمان تام.

وأكد مفتى الجمهورية أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي قدمتها المملكة للحجيج منذ وصولهم إلى الأراضى السعودية وخلال المناسك، حتى رجوعهم إلى ديارهم سالمين.

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واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التى ساهمت فى إنجاح موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله.