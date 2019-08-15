تعرف على إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد موجة حارة ما يتستوجب ضرورة الحذر من ارتفاع درجات الحرارة منعا للإصابة بالمضاعفات المختلفة لها. وكشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الإرشادات التى يجب اتبعها أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو مع التعرض لها . 1- عدم المشى فى الشمس لمسافات طويلة. 2- شرب الكثير من السوائل الباردة أو المياه. Advertisements 3- ارتداء الملابس الخفيفة ويفضل تكون قطنية . 4- عدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية والاستحمام يوميا بماء فاتر. 5- حماية الأطفال من اللعب فى فترات الحرارة الشديدة . 6- استخدام المظلة الشمسية أو القبعات لحماية الرأس من حرارة الشمس المباشرة.

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