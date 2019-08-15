شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة علي جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الامطار على حلايب وشلاتين، تمتد الى مناطق من جنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

الأرصاد: انخفاض الحرارة غداً 3 درجات والعظمى بالقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة علي جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الامطار على حلايب وشلاتين، تمتد الى مناطق من جنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائياً بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004.

سلاح الجو الليبى يستهدف مطار زوارة وغرفة تحكم بداخله للطائرات المسيرة

استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبى، اليوم الخميس، مهبط مطار زوارة وغرفة تحكم بداخله للطائرات المسيرة.

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كانت مقاتلات سلاح الجو الليبى قد شنت غارات جوية على تمركزات للمليشيات المسلحة فى إحدى مناطق العزيزية جنوبى طرابلس.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وعلى رأسهم وزير الزراعة الإسرائيلى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم وزير الزراعة فى الحكومة الإسرائيلية اوري ارئيل.

جهاز الإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 7.5% بالربع الثانى لعام 2019

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل - يونيو) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالى قوة العمل، مقابل 8.1% فى الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وتراجع بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر 4.5 إلى 6%

قالت شركة الشرقية - ايسترن كومباني إنه تقرر زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 14 أغسطس 2019.

"دباغة الجلود": مليون و600 ألف قطعة حصيلة عيد الأضحى المتوقعة هذا العام

تشكل حصيلة جلود الأضاحى ، ثلث حصيلة الجلود في العام على الأقل، وفقا لمحمد حربى ، رئيس غرفة دباغة الجلود ، باتحاد الصناعات المصرية، حيث تشهد المدابغ سنويا حالة طوارئ .