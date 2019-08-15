شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير 12 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة، على مدار اليوم الخميس، 12 رحلة جوية من المملكة العربية السعودية، لنقل الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

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وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تصل على مدار اليوم 7 رحلات من مدينة جدة على متنها حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، و5 رحلات من المدنية المنورة على متنها مسافرين، حيث أن مرحلة عودة الحجاج من المدينة المنورة منتظر أن تبدأ يوم 17 أغسطس الجارى.

وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، من كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضى المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالى الحجاج وذويهم العائدين من الأراضى المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن، الذى بدأ وصول أولى أفواجهم منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.