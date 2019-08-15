عميد معهد الأورام يعلن موعد عودة المرضى والاستقبال والعمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إعادة المرضى الذين تركوا المستشفى بسبب الهجوم الإرهابي إلى أماكنهم مرة أخرى من المستشفيات المختلفة ليستمر علاجهم بالمعهد السبت المقبل.

وأضاف أبوالقاسم، لمصراوي، اليوم الخميس، أن أعمال الترميم ما زلت مستمرة في المعهد وجرى عمل مسارات جديدة للمرضى للدخول إلى مقر العيادات الخارجية والطوارئ وغرف العمليات حتى لا يتأثر المرضى بعمليات الترميم.

Advertisements

وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 22 شخصًا وأصيب 30 آخرين من المدنيين، الأحد قبل الماضي، في حادث تفجير لسيارة مفخخة كان يقودها انتحاري أمام المعهد القومي للأورام وسط العاصمة القاهرة.

وأضاف أبوالقاسم، أن المعهد سيستقبل المرضى والعمليات بكامل طاقته السبت المقبل كما كان قبل الحادث الإرهابي، موضحا أنه جرى شراء معدات جديدة بدلا من المعدات التي تم إتلافها بسبب التفجير كما أن هناك معدات أخرى سيتم شراؤها لاحقًا بعد انتهاء الترميم.

​