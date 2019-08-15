بتكلفة نصف مليار جنيه.. 13 معلومة عن "معًا" للقضاء على العشوائيات- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للأعمال الجارية في مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات الذي تقيمه الدولة بالتعاون مع مؤسسة معًا ومحافظة القاهرة وبإشراف مكتب RTC وجهود 5 شركات كبرى، وذلك على أرض حي السلام ثانِ بمحافظة القاهرة.

وينشر الخليج 365، 13 معلومة عن المشروع تشمل المساحة وعدد العمارات المنفذة والخدمات الأخرى التي يتضمنها.

- يقع في حي السلام ثان بمحافظة القاهرة.

- يضم 4416 وحدة سكنية على مرحلتين.

- يضم إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج.

- نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية بالمرحلة الأولى تضم 1104 وحدات.

- تضم المرحلة الثانية 3312 وحدة سكنية مقسمة على 102 عمارة.

- اعتمدت فكرة مخطط التطوير على استكمال إنشاء مجمع سكني متكامل الخدمات.

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- عدد الوحدات السكنية بالعمارة بنموذجي (1 - 3)، 24 وحدة سكنية.

- عدد الوحدات السكنية بالعمارة بنموذجي (2 - 4)، 48 وحدة سكنية.

- يضم عددًا من المباني الخدمية تشمل (مستشفى - مدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة - مدرسة ثانوية عامة).

- يضم (حديقة أطفال - مركزا تجاريا - مركزا ثقافيا - قاعة سينما - مسجدا - قاعة متعددة الأغراض- مقر الجمعية).

- يضم (دار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة - دار رعاية المسنين - منطقة الورش والحرفيين).

- تبلغ المساحة المخصصة للمشروع 60 فدانًا، منها 34.7 فدان للعمارات و14.2 فدان للخدمات و8.4 فدان للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

- تبلغ القيمة التقديرية للمشروع بدون شبكات المرافق حوالي 547 مليون جنيه.