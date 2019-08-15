برلمانية تشيد بفيلم "احتيال": يفضح الجماعة الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بفيلم احتيال الذي أعدته شركة إعلام المصريين عن جرائم الجماعة الإرهابية، مطالبة بضرورة ترجمة هذا الفيلم والحرص على إذاعته على وسائل الإعلام الأجنبية حتى يعلم الجميع حقيقة جماعة الإخوان ودورها في تصدير العنف في مصر والمنطقة.

وأشارت النائبة، في بيان، الخميس، إلى أن أحداث رابعة والنهضة وما سبقها وتلاها تؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية حاضنة للعنف والإرهاب ودعمها الفكري لتيارات التشدد.

ولفتت إلى أن اختيار توقيت الفيلم، جاء مثاليًا؛ لأنه يتزامن مع الذكرى السادسة لفض اعتصام رابعة والنهضة، ومع الأكاذيب التي ترددها الجماعة الإرهابية على وسائل الإعلام المأجورة في تركيا وقطر، مؤكدة أن منهج الجماعة قائم على التخريب تحت ذرائع دينية وتأويلات مشبوهة تسيئ لسماحة الإسلام ووسطية أحكامه.​