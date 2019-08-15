أحدهما هارب من 11 حكم .. ضبط المتهمين بسرقة 325 ألف جنيه من تاجر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، شخصين لقيامهما بسرقة حقيبة بها مبلغ مالي من تاجر أخشاب عقب خروجه من أحد البنوك بالدخيلة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من (أحد المواطنين "تاجر أخشاب" – مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب خروجه من أحد البنوك بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين يستقلان سيارة بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي (325 ألف جنيه).

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (عنصرين إجراميين-سبق اتهامهما في العديد من القضايا -أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 11 حكم").

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش-3 طلقات لذات العيار -600دولار-147 ألف جنيه -الحقيبة الخاصة بالمجني عليه -هاتف محمول قرر شرائه من متحصلات السرقة) وبحوزة الثاني (مبلغ مالي 50 ألف و500 جنيه -هاتف محمول قرر شرائه من متحصلات السرقة).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا باتفاقهما على سرقة أحد الأشخاص عشوائياً عقب خروجه من البنك، وفى سبيل ذلك قاما بإعداد السلاح الناري المضبوط بحوزتهما و2 لوحة معدنية مُقلدة لإخفاء معالم السيارة المستخدمة "مُستأجرة"، وتربصا بجانب الطريق بجوار المنطقة المحيطة بالبنك وما أن شاهدا المجني عليه حتى قام أحدهما بخطف الحقيبة من يده، وأرشدا عن السيارة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.