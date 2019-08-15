كشف لغز سرقة أكثر من مليون جنيه من داخل مسكن صاحب شركة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، لغز سرقة مبلغ مليون جنيه، و30 ألف دولار من داخل مسكن صاحب شركة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه وآخر.

تلقى مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا من "أحد المواطنين-مالك شركة استيراد وتصدير-مقيم بدائرة المركز"، باكتشافه سرقة (مبلغ مالي تجاوز المليون جنيه بالإضافة إلى 30 ألف دولار) من داخل مسكنه عن طريق كسر باب الشقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين "أحدهما جار المجني عليه"-مقيم بالعقار المجاور للعقار محل إقامته).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقرر جار المجني عليه بعقده العزم على سرقته لعلمه بثرائه، وفى سبيل ذلك قام المتهمان بدخول العقار محل إقامة المجني عليه عن طريق السطح، وتمكنا من دخول الشقة محل الواقعة "بأسلوب كسر الباب"، واستوليا على المبلغ المالي وفرا هاربان، وتم بإرشاد أحدهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه من داخل مسكنه.