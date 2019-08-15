محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف من ضبط (صاحب ومدير مخبز بلدي -مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) لقيامه بالإتجار في الدقيق البلدي المدعم وبيعه بالسوق السوداء. وعُثر داخل مسكن صاحب المخبز على 290 جوال دقيق بلدي مدعم وزنت جميعها (14,500) طن. بمواجهة المتهم أقر بتجميع وحيازة الدقيق البلدي المضبوط بقصد بيعه بالسوق السوداء. يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار بالسلع المدعمة ومراقبة الأسواق وضبط المخالفين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.إحباط ترويج 14,500 طن دقيق مدعم في السوق السوداء ببنى سويف Advertisements كتب-علاء عمران: تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف من ضبط (صاحب ومدير مخبز بلدي -مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) لقيامه بالإتجار في الدقيق البلدي المدعم وبيعه بالسوق السوداء. وعُثر داخل مسكن صاحب المخبز على 290 جوال دقيق بلدي مدعم وزنت جميعها (14,500) طن. بمواجهة المتهم أقر بتجميع وحيازة الدقيق البلدي المضبوط بقصد بيعه بالسوق السوداء. يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار بالسلع المدعمة ومراقبة الأسواق وضبط المخالفين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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