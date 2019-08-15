قتله صديقه.. تفاصيل العثور على جثة عامل بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، لغز العثور على جثة عامل بأرض زراعية في المنوفية، وتبين أن وراء صديقه "حلاق" وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من مزارع بعثوره على جثة شخص مجهول بأرضه الزراعية الكائنة بقرية الخطاطبة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجني عليه (عامل، 21سنة-مقيم بذات القرية) وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقه (حلاق، 18سنة-مقيم بذات القرية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما وفى سبيل ذلك قام باستدراجه إلى منطقة العثور وباغته بالتعدي عليه بالضرب بعصا فأودى بحياته، واستولى على (هاتفه المحمول-مبلغ ألف جنيه)، وأرشد عن الهاتف والمبلغ المالي المستولى عليهما والعصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة.