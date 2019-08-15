القتل طال الجميع.. 10 جرائم دم في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد وسامح غيث:

على مدار أيام العيد الأربعة، شهدت القاهرة الكبرى والمحافظات عددًا من جرائم القتل البشعة بعضها أسرية وأخرى لخلافات مالية. ويرصد "الخليج 365" أبرز تلك الجرائم في التقرير التالي..

أبٌ يذبح ابنته وعشيقها بالبحيرة

ذبح موظفٌ ابنته طالبة الثانوي، وسائق توك توك، ضبطه معها في وضع مخل داخل غرفة نومها، لدى عودته فجرًا من المقهى، بمركز دمنهور في البحيرة.

تفاصيل مقتل صاحب جيم على يد مُتدرب في المعصرة

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية تفاصيل مقتل عبدالرحمن العزب، صاحب جيم بطعنات من متدرب، مساء السبت الماضي (وقفة عيد الأضحى).

زوج يمزق جسد زوجته بالشرقية

أنهى زوج، حياة زوجته، الخميس الماضي؛ بعدما ضبطها تتحدث مع أحد الأشخاص في الهاتف داخل منزلهما بمنطقة "الساحة" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

شقيقان يقتلان جارهما بسبب القمامة

أقدم شقيقان على قتل جارهما بآلة حادة في مصر القديمة بسبب خلافات الجيرة بالإضافة لتعمده ترك القمامة أمام باب الشقة.

مزارع يقتل شقيقه بسبب كثرة شكاوي الأهالي من سوء سلوكه

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أقدم مزارع، مساء الثلاثاء الماضي، على قتل شقيقه بطعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك بسبب كثرة شكاوى الأهالي منه، لقيامه بالاشتباك معهم في مشاكل متعددة بمركز دشنا شمال محافظة قنا، واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

قيده وأطلق عليه كلب.. عاطل يقتل نجل شقيقه بالخصوص

لقي عاطل حتفه قتلًا، اليوم الأربعاء، على يد عمه بالخصوص، بالقليوبية، وتبين قيام المتهم بتقييد المجني عليه، وإطلاق كلب عليه تسبب في عقره، ثم تعدى عليه بالضرب ما أودى بحياته

شقيقان طعنا شابا حتى الموت بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل حاول فض مشاجرة بينهما.

عامل يمزق جسد صديقه في مشاجرة بالقليوبية

مزق عامل جسد زميله في مشاجرة بينهما، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي.

عاطل يلقي "ماء نار" على طليقته وعائلتها في المنوفية

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 13 آخرين، الإثنين الماضي، بحروق من الدرجات المختلفة، بعد اقتحام طليق ابنتهم منزلهم في قرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وإلقاء "ماء نار" على أفراد العائلة أثناء تجمعهم لناولهم الطعام.

حلاق يقتل عاملا لارتباطه عاطفيًا بشقيقته في المنوفية

تمكنت مباحث المنوفية، اليوم الثلاثاء، من ضبط حلاق بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، لقيامه بقتل شاب، 21 سنة، وإلقاء جثته وسط الزراعات، انتقامًا منه لمحاولته إقامة علاقة عاطفية مع شقيقته.