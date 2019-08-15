"خلعته وتزوجت آخر فقتلها" .. تفاصيل انتقام مسجل خطر من طليقته في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، حداد-مسجل شقي خطر، لارتكابه واقعة مقتل زوجته السابقة، وإصابة 5 أشخاص آخرين، بمادة كاوية، بسبب خلافات بينه وطليقته.

تلقى مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول "ربة منزل متوفاة " متأثرة بإصابتها بحروق كاوية متفرقة بالجسم "و5 أشخاص آخرين من ذويها" مصابين بإصابات مختلفة "جميعهم مقيمون بناحية الحامول بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفية، اتهم زوج المتوفية السابق (حداد–مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة) بإحداث إصابتها التي أودت بحياتها وإصابة الآخرين، وذلك باستخدام مادة كاوية على أثر خلافات سابقة بسبب انفصالهما "بدعوى قضائية" وزواجها من آخر عقب ذلك.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بالقاهرة والمنوفية تم استهداف المتهم وضبطه (مسجل شقي خطر، سبق اتهامه في 18 قضية "مخدرات، سلاح، أموال عامة، بلطجة، سرقة، ضرب").

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.