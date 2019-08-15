"نزلت أحوش ضربوني فقتلتهم بالآلي".. ضبط المتهم بقتل صديقين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة العثور على جثتي شخصين داخل مركبة "توك توك" بالقليوبية وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

كان مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغًا بالعثور على مركبة "توك توك" وبداخلها جثتان لـ(طالب 18 سنة، وبه إصابة بعيار ناري بالصدر، وسائق "توك توك" 19 سنة، وبه إصابة بجرح غائر بالرقبة -مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة)، كما عثرت القوات على آثار دماء ونصل معدني "كتر".

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وقال مصدر أمني إنه تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، ونجح في اكتشاف مرتكب الواقعة وهو عاطل 18 سنة، مقيم بعزبة أبوعليان بدائرة المركز.

وأضاف المصدر: عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمسكنه سمع صوت شجار حاد بين المجني عليهما وأحد الأشخاص، وحال قيامه باستطلاع الأمر ومحاولة الفصل بينهما تعدى المجني عليهما عليه بالضرب وحاولا إصابته بالكتر "المعثور عليه" ما أثار حفيظته، فأحضر سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" من مسكنه، وأطلق أعيرة نارية تجاههما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما، وفر الشخص الذي كان يتشاجر معهما هاربًا، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وبخزينتها 8 طلقات).

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى الشخص الثالث طرف المشاجرة الهارب، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم، وعلل سبب التشاجر بينه والمجني عليهما لخلاف مالي بينهم.