ضبط شخصين بحوزتهما كيلو ونصف حشيش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، شخصين-مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهام أحدهما في 3 قضايا آخرهم "مخدرات"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,340 كيلو جرام -مبلغ مالي-هاتفين محمول). بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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