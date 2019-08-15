مصر | كشف ملابسات العثور على جثتين داخل "توك توك" بالقليوبية

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل سن 18- مقيم بعزبة أبوعليان بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت شجار حاد بين المجنى عليهما وأحد الأشخاص، وحال قيامه بإستطلاع الأمر ومحاولة الفصل بينهم تعدى المجنى عليهما عليه بالضرب وحاولا إصابته بالكتر "المعثور عليه" مما أثار حفيظته، فقام بإحضار سلاح نارى "بندقية آلية" من مسكنه، وأطلق أعيرة نارية تجاههم فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما وفر الشخص الذى كان يتشاجر معهما هاربًا، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وبخزينتها 8 طلقات).

أمكن ضبط الهارب، وبمواجهته أيد ماجاء بأقوال المتهم وعلل سبب التشاجر بينه والمجنى عليهما لخلاف مالى بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.