مصر | القبض على هارب من سجن بالمؤبد في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على هارب من سجن بالمؤبد في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة ١٥ مايو من ضبط عنصر إجرامي هارب من أحد السجون خلال يناير 2011 أثناء قضائه عقوبة بالسجن المؤبد فى جناية قتل، وبحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، والهارب من أحد السجون إبان فترة يناير 2011 أثناء قضائه عقوبة بالسجن المؤبد فى قضية قتل، بإتخاذ المنطقة الجبلية بدائرة القسم مكانًا للإعاشة وتردده على محل إقامته لشراء متطلباته الشخصية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة نقل "ملكه" بدون لوحات معدنية محمل عليها (5 جركن بداخلها 125 لتر سولار)، وعثر بحوزته على (بندقية آلية - 7 خزن - 95 طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالي)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.