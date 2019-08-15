مصر | مجلس الدولة يقرر حجز دعوى واحة "جغبوب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يقرر حجز دعوى واحة "جغبوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، اليوم بشأن دعوي رقم11945 المقامة من علي أيوب ضد رئيس الجمهورية مطالبا ليبيا بتسليم واحة "جغبوب" وضمها إلي الإقليم المصري بحجز الدعوي لحين الإنتهاء من أعداد التقرير القانوني الخاص بالواحة.

كما طالب أيوب في دعوته اللجوء لكافة طرفي الاتفاقات الدولية الخاصة بالدولة الليبية والحكم بتسليمها الواحة.

والجدير بالذكر أن واحة "جغبوب" تقع بصحراء بحرالرمال العظيم وهو الحد الغربي الفاصل بين مصر وليبيا، كما تعددت النداءات الليبية المطالبة بوقف مطالبة تسليم الواحة.