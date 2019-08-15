مصر | ضبط عاطل وكهربائي انتحلا صفة رجال شرطة بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل وكهربائي انتحلا صفة رجال شرطة بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، صاحب ورشة نجارة كائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالورشة ملكه حضر إليه شخصان مدعيان أنهما من رجال الشرطة "من قوة مباحث شرطة الكهرباء" وطلبا منه مبالغ مالية لعدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، وإنه يرتاب في أمرهما.

على الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم لمحل البلاغ وتمكنت من ضبطهما وتبين أنهما كهربائى، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، سبق إتهامه فى 12 قضية آخرهم انتحال صفة، مقيم بالإسكندرية، وبحوزتهما مبلغ مالى.



بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأضافا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.