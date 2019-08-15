مصر | بكيلو ونصف حشيش.. ضبط تاجري مخدرات في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكيلو ونصف حشيش.. ضبط تاجري مخدرات في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق إتهام أحدهما فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،340 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.