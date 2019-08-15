مصر | سقوط تاجري مخدرات بمنطقة السحر والجمال

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وجاء ذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (300 جرام لنبات البانجو المخدر، سلاح أبيض، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية)، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (50 جرام من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للموادالمخدرة بقصد الإتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

استهدفت الأجهزة الأمنية المنطقة الحدودية مدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) وتم ضبط (عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.