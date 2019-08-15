مصر | مصرع 5 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل بـ "ميكروباص" في الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 5 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل بـ "ميكروباص" في الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرين إثر وقوع حادث مروري، بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بنطاق مركز الصف، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وتبين وقوع حادث مروري بين سيارة ميكروباص واخري نقل، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة آخرين، وجار نقل المصابين لاقرب مستشفيات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.