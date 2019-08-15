أخبار مصر | ننشر رقم الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر رقم الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إستمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الإكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأضافت أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحه على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسى، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.