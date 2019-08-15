أخبار مصر | "التضامن": السبت أول رحلات عودة الحجاج لأرض الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": السبت أول رحلات عودة الحجاج لأرض الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، استئناف لجان مطاري جدة والمدينة عملها مع بدء رحلات عودة حجيج الجمعيات إلى القاهرة وإلى المدينة المنورة، حيث من المقرر بدء عمل الجسر الجوى لرحلات حجاج الجميعات، حيث تبدء أولى الأفواج الذين لم يسافروا الى المدينة في السفر اليوم الخميس، كما أنه من المقرر إن تعود اولى رحلات حجاج الجمعيات إلى أرض الوطن السبت 17 أغسطس الجاري على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعا.

وتتابع الوزارة الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ خطة بعثة الوزارة لتفويج حجيج الجمعيات الاهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة بالنسبة للحجيج من المتعجلين وللحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمى الجمرات بمنى، حيث تعد بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الاهلية من الحجاج المتعجلين وكذلك التأكد من عمل طواف الافاضة للحالات الخاصة.