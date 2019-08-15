أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: اليوم تفويج أول رحلات الحجيج للمدينة المنورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: اليوم تفويج أول رحلات الحجيج للمدينة المنورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أن اليوم الخميس، سيشهد أولى رحلات تفويج مكة المكرمة لحجيجها من ضيوف الرحمن من الجمعيات الاهلية للمدينة المنورة لمن توجه مباشرة لمكة للتمتع بزيارة مسجد رسول الله محمد صلى عليه وسلم وصاحبيه وجبل أحد ومسجد قباء حيث سيتم تفويج ٦٩١ حاجا من القاهرة والجيزة وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة.

وأضاف عبد الموجود أن السبت القادم سيشهد بدء تفعيل الجسر الجوى لعودة حجيج التضامن الاجتماعى، حيث ستنطلق اولى رحلات العودة من جدة الى مطار القاهرة وتحمل ٦٩٠ حاجا من محافظاتى الجيزة والدقهلية، على ان تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى ٣٠ من اغسطس الجارى.

جديرا بالذكر أن أمس الأربعاء آخر أيام عيد الاضحى تم تفويج الحجيج ضيوف الرحمن من حجيج التضامن الاجتماعى من غير المتعجلين من مشعر منى إلى مكة المكرمة ليكتمل بذلك تفويج جميع الحجيج من مشعر منى إلى مكة المكرمة.