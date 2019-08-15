أخبار مصر | "الهجرة": وصلتنا ٣١٠٢ شكوى من المصريين بالداخل والخارج خلال يناير حتى يوليو 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة": وصلتنا ٣١٠٢ شكوى من المصريين بالداخل والخارج خلال يناير حتى يوليو 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة خلال الفترة من يناير إلى يوليو ٢٠١٩، بلغ ٣١٠٢ شكوى من المصريين بالداخل والخارج.

وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع كل منها خلال هذه الفترة، إلى أن وصل نسبة ما تم حله من هذه الشكاوى إلى ما يقرب ٨٩.٧٥٪ ، بواقع انتهاء ٢٧٨٤ شكوى.

وأكدت الوزارة تواصلها الدائم مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم في أي من الدول، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية عبر الخط الساخن لإدارة الشكاوى وصفحات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي والبريد الإلكتروني لتلقي الشكاوي، كما يلي:

- الخط الساخن: ١٩٧٨٧

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- رقم التليفون: ٣٣٠٣٦٤٣٦

- من خارج مصر: ٠٠٢٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦

- الفاكس: ٣٣٠٣٦٤٣٧

‏- Facebook official page: Egyptian Ministry of Emigration

‏- Twitter official account: MOEMIGEGY