شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة حار رطب على الوجه البحري والقاهرة (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، طقسا مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى الأحمر جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «26- 38»، إسكندرية «24- 32»، قنا «24- 42»، الأقصر «27- 42»، أسوان «27- 43».