شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في عيد الأضحى.. والحصيلة 225 ألف جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء الدمياطي، مدير عام حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية، إن الحديقة شهدت إقبالا غير مسبوق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت نحو 45 ألف زائر على مدار الأيام الأربعة، وحققت إيرادات بوابات تجاوزت 225 ألف جنيه.

وأضاف «الدمياطي»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، أن اليوم الأول استقبلت الحديقة 4 آلاف زائر بحصيلة 20 ألف جنيه و180 زائرًا لمتحف التاريخ الطبيعى بحصيلة 900 جنيه تذاكر، كما استقبلت في اليوم الثاني 10 آلاف زائر بحصيلة بلغت 50 ألف جنيه واستقبل المتحف 320 زائر بحصيلة بلغت ألف و600 جنيه، واستقبلت في اليوم الثالث 14 ألف زائر بحصيلة بلغت 70 ألف جنيه واستقبل المتحف 400 زائر بحصيلة بلغت 2000 جنيه، كما استقبلت الحديقة في اليوم الرابع 15 ألف زائر بحصيلة بلغت 80 ألف فيما استقبل متحف التاريخ الطبيعى 800 زائر بحصيلة 4 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن إيرادات الحديقة والمتحف الذي تم افتتاحه في العيد بعد غلق دام 12 عامًا بسبب أعمال الترميم تجاوزت خلال أيام العيد الأربعة 225 ألف جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحديقة.

وقال إنه تم مواجهة حرارة الشمس بخراطيم مياه، فضلاً عن التعامل مع الحيوانات الكبيرة «العواجيز» برفع مناعتها من خلال إعطائها جرعات فيتامينات وأملاح معدنية وتكثيف معدلات الأغذية لهم لتمكينها من التغلب على السن المتقدم، مشيرة إلى أنه يتم الاستعانة بألواح ثلج للدببة حال اشتداد درجات الحرارة.

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ولفت إلى أنه تم تخصيص ركن للأطفال بالحديقة لاستمتاع الزائرين وإنشاء وحدة المهر بعد تجديد الكاريتا وزيادة منافذ البيع تجنبًا للزحام في العيد، بالإضافة إلى تشغيل الإذاعة الداخلية لتنبيه التائهين وإمداد الحديقة بأقول شرطية، والتي سيتم توزيعها على جميع الأبواب والحديقة والإسعاف للمحافظة على الأمن وسلامة الجمهور.

وفى سياق متصل، قال أسامة الصياد، مدير قلعة قايتباي في الإسكندرية، إن الاقبال خلال أيام العيد خاصة اليومين الثالث والرابع كان تاريخيًا، حيث سجلت القلعة أعلى نسبة زيارات على مستوى الأماكن المفتوحة.

وأوضح «الصياد» أنه تم معاملة الزوار الأفارقة نفس معاملة المصريين فيما يتعلق بتذكرة الدخول والمحددة بـ20 جنيهًا أسوة بالمصري، مشيرًا إلى أنه تم مد ساعات العمل ساعة إضافية لتغلق القلعة أبوابها الساعة السادسة مساءً بدلًا من الساعة الخامسة، وذلك بناء على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في ضوء حرص وزارة الآثار على إتاحة مزيد من الوقت للزائرين وذلك حتى 30 سبتمبر المقبل.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم عمل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الزيارة خلال أيام العيد وتكليف الأثريين والإداريين، وأمن وزارة الآثار بالقلعة من مراقبي الأمن وحراس الآثار برفع درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين وتوفير الجو الملائم لاستمتاع الزائرين بالمعلم الأثري الهام.

وأشار إلى أن قلعة قايتباي استحوذت على أعلى نسبة إقبال، في أيام عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن أسعار التذاكر المقررة هي 60 جنيهًا للأجنبي، 30 جنيهًا للطالب الأجنبي، 20 جنيهًا للمصري، 5 جنيهات للطالب المصري.

الف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في عيد الاضحى

الف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في عيد الاضحى