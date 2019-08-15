شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استئناف الحركة الملاحية للركاب بين سفاجا والغردقة والموانئ السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف، اليوم الخميس، الحركة الملاحية لنقل الركاب بين الموانئ السعودية وميناءي سفاجا والغردقة بعد انتهاء إجازة الحج بالسعودية وتوقفها الخميس الماضي.

ومن المقرر مغادرة أولى الرحلات للركاب مساء اليوم الخميس، للعبارتين القاهرة والرياض من الغردقة وسفاجا إلى ميناء ضبا السعودي.

فيما رفعت الهيئة حالة الطوارئ بميناءي سفاجا والغردقة استعدادًا لعودة نحو 36 ألف من عمالة موسم الحج واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكدس الركاب، ومن المقرر قيام لجنة فنية من التفتيش البحري بالمرور على العبارات التي ستعمل في رحلات عودة العمالة للتأكد من صلاحيتها للإبحار قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب التي ستقلها كل عبارة.