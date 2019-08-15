شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تخطيط بعض الشوارع الرئيسية بمدينة دمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، البدء في رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بمدينة دمياط الجديدة، كما تم البدء في أعمال التخطيط لبعض الشوارع الرئيسية بالمدينة مثل شارع الجامعة، وشارع (100).

وأوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب أن الأعمال تشمل (تخطيط الطرق، ودهان المطبات، ومحددات السرعة، وأماكن عبور المشاة، وأماكن سير ذوى الاحتياجات الخاصة)، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق، وإظهار المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق بها.