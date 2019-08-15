شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي 18 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت المشيخة العامة العامة للطرق الصوفيه الاحتفال بمولد سيدى ابراهيم الدسوقى في كفر الشيخ خلال الفترة من الجمعة 18 اكتوبر حتى الجمعة 25 اكتوبر، والليلة الختامية الخميس 24 اكتوبر.

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظه استعدت لتلك الاحتفالات، ومن المقرر ان يفد حوالي ٢ مليون زائر من مريدي القطب الدسوقي من مختلف المحافظات والدول.

أضاف: «سيتم اعلان حالة الطوارئ خلال تلك الفتره، وتوفير السلع التموينيه ومراقبة الاسواق وتوفير الخبز، كما سيتم التنسيق مع اللواء محمود حسن، مديرالامن، لتامين تلك الاحتفالات».