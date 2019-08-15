شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» عن زيادة أسعار البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من أصناف السجائر اعتبارا من الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري، وذلك وفقا لأحكام قانون ضربية القيمة المضافة رقم 208 لسنة 2017. وذكرت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، بعثت به لإدارة البورصة المصرية، أنه تمت زيادة أسعار سجائر «مونديال بأنواعه» من 50ر16 جنيه إلى 50ر17 جنيه، كما زادت أسعار سجائر «بلاك ليبول» من 22 جنيها إلى 23 جنيها.

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