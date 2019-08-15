شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: 3102 شكوى من المصريين بالخارج منذ يناير الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2019 بلغ 3102 شكوى من المصريين بالداخل والخارج.

ذكر بيان للوزارة، الخميس، أنه «قد تم التعامل مع كل منها خلال هذه الفترة، إلى أن وصلت نسبة ما تم حله من هذه الشكاوى إلى ما يقرب ٨٩.٧٥٪، بواقع انتهاء ٢٧٨٤ شكوى».

وتؤكد الوزارة على تواصلها الدائم مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم في أي من الدول، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية عبر الخط الساخن لإدارة الشكاوى وصفحات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي والبريد الإلكتروني لتلقي الشكاوي، كما يلي:

- الخط الساخن: ١٩٧٨٧

- رقم التليفون: ٣٣٠٣٦٤٣٦

- من خارج مصر: ٠٠٢٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦

- الفاكس: ٣٣٠٣٦٤٣٧

- البريد الإلكتروني: [email protected]

‏- [email protected]

‏- [email protected]

‏- Facebook official page: Egyptian Ministry of Emigration

‏- Twitter official account: MOEMIGEGY