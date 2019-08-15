شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائياً بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004.
وكان مجلس الشعب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 مارس 2005.
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