شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض الحرارة غداً 3 درجات والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة علي جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الامطار على حلايب وشلاتين، تمتد الى مناطق من جنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.