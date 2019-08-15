شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الليبى يستهدف مطار زوارة وغرفة تحكم بداخله للطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبى، اليوم الخميس، مهبط مطار زوارة وغرفة تحكم بداخله للطائرات المسيرة.
كانت مقاتلات سلاح الجو الليبى قد شنت غارات جوية على تمركزات للمليشيات المسلحة فى إحدى مناطق العزيزية جنوبى طرابلس.
وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى أن الضربات الجوية أدت إلى فرار ما تبقى من مجموعات "الحشد المليشاوى" فى إحدى مناطق العزيزية، بعد الخسائر الكبيرة التى لحِقت بهم.
وأشارت الشعبة إلى أن سلاح الجو الليبى نفذ ضربات على مواقع تحوى عددًا من المرتزقة الأجانب بعد أن تم رصدهم من قبل وحدات القوات المسلحة الليبية.
وأضاف الإعلام الحربى، أن هذه الضربات كانت دقيقة وخلفت عدداً من الجرحى والقتلى.
من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى، فى مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء من بنغازى، أن ميليشيات الوفاق أصبحت تترنح أمام ضربات الجيش خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوى فى مصراتة
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الليبى يستهدف مطار زوارة وغرفة تحكم بداخله للطائرات المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.