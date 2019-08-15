فيديو معلوماتى.. 5 تحذيرات من التعليم للمدارس الخاصة قبل بدء الدراسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 5 تحذيرات للمدارس الخاصة والدولية، قبل بدء العام الدراسي، تمثلت في ضرورة إصدار الإدارات التعليمية نشرات المصروفات الدراسية وتسليمها للمدارس الخاصة والدولية. ونرصد من خلال الفيديو جراف التالي التحذيرات التي أطلقتها الوزارة للمدارس الخاصة:

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