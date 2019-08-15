شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة فى مارينا 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا 5 ، الذى يستمر حتى 25 أغسطس 2019.

ويقام المعرض عند المدخل الرئيسى لمارينا 5 فى خيمة كبيرة على مساحةً 500 متر ويشارك فى المعرض 37 عارضاً يمثلون عدد من الجمعيات العاملة فى مجال الأسر المنتجة بالإضافة إلى بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كما يشارك ايضاً قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية بمنتجات خاصة بالمصايف على مساحة 24 مترا داخل المعرض.

ويضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها وهى تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً وذات جودة عالية.

وتعد معارض الأسر المنتجة أحد الآليات التى تعمل من خلالها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال ما توفره من تدريب وإتاحة فرص عمل وتشغيل أيدي عاملة وكذلك إتاحة فرص لتشغيل السيدات من خلال مراكز تدريب وتكوين مهنى أو من خلال بعض الأشغال والصناعات البسيطة المنزلية حتى الصناعات التقليدية المعروف بها كل محافظة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى حرصها على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعرض الذى أصبح حالياً مناسبة تعنى الكثير للأسر المنتجة ولرواده فقد نجح المعرض خلال الأعوام الأخيرة في تحقيق مبيعات قياسية وجذب ألاف الزوار من المصريين وحالياُ يتم الاعتماد على فكرة التوسع في إقامة المعرض في القاهرةوالمحافظات بعد ان كان يقام مرة واحدة في القاهرة حيث تم التوسع في عدد المعارض وعدد العارضين من الأسر المنتجة مع الحرص في التدقيق على مستويات الجودة للمعروضات بأسعار مناسبة .

كما تسعى الوزارة لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة خلال موسم الصيف، حيث أقيم معرض ديارنا بمدينة الإسكندرية ومطروح والغردقة.