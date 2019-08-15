شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ذبح 1250 أضحية بالمجازر و35 محضرا لمواطنين ذبحوا الأضاحى بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 1250 أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك لذبحها .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن المواطنين توافدو على المجازر منذ اليوم الأول للعيد، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتلاشى الذبح بالشوارع والطرق للحفاظ على المظهر العام.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطب البيطرى قد تمكنت من تحرير 35 محضر لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية، حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لافتاً أنه قد تم مناشدة أهالى المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية فى ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجازر لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

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تصريحات المحافظ جاءت عقب جولة قام بها لتفقد حاله النظافة بالشوارع لمتابعة أعمال رفع القمامة ومخلفات الأضاحى بعدد من الأحياء.

وأكد المحافظ أن حملات النظافة إستمرت طوال أيام العيد علي مدار اليوم لرفع كافة المخلفات مؤكداً أنه تم رفع 35 الف طن مخلفات قمامه ونواتج ذبح الأضاحى.

ووجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة باستكمال مجهودات رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتنظيم حملات تجريد للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.