شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا باخوم يترأس احتفالات الكاثوليك بعيد العذراء مريم بكنيسة العذراء السجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية القداس الاحتفالي الخاص بعيد انتقال القديسة العذراء مريم إلي السماء بالنفس والجسد في كنيسة العذراء مريم بالسجود بشارع أحمد حلمي ، وذلك بالاشتراك مع الأب چورچ جميل راعي الكنيسة، مساء أمس.

ألقى الانبا باخوم عظة القداس إذ أعرب عن سعادته بالمشاركة في الذبيحة الإلهية وسط شعب الرعية، ثم شكر الأب چورچ جميل راعي الكنيسة علي مجهوداته من أجل النهوض بالكنيسة، كما تمني من الجميع حضور سيامته الأسقفية.

ثم استهل كلمته بقوله: ما فعله الله مع مريم يرغب في فعله معنا وهو أن نشعر بالضمان والاستقرار واستشهد بأية من سفر الرؤيا التي تقول: ( ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة) وأوضح أن هذه الآية لم تتضمن علي " عنصر البحر " الذي يرمز إلي عدم الضمان.

وأكد أن هذا العيد هو عيد لكل البشر وبالتالي وجب علي كل واحد منا تهنئة الأخر بهذا العيد، ثم ختم كلمته طالبا بأن يرفع الجميع رؤوسهم نحو السماء

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عقب القداس جلس الانبا باخوم في لقاء أخوي مع شعب الرعية في جو يملأه المحبة والسعادة، وعبر عن سعادته بتواجده في وسطهم.

بينما تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذى بدأ الأربعاء الماضى، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذى يستمر لمدة 15 يومًا ينتهى فى 22 أغسطس الجارى بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.

وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التى تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم فى درنكة.