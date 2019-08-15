شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا يوحنا قلتة يترأس احتفالات الكاثوليك بعيد العذراء مريم بكاتدرائية مدنية نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفلت كاتدرائية العذراء بمدينة نصر بعيد انتقال العذراء مريم إلى السماء بالنفس و الجسد ، مساء أمس ، إذ ترأس الانبا يوحنا قلته صلوات القداس الإلهي و شاركه فى الخدمة الأب يوسف بشرى.

ألقى الأنبا يوحنا قلتة كلمه دارت حول أمومة مريم ليسوع المسيح وعلاقتها بالكنيسة و أيضا عن فضائلها و شفاعتها التى بدأت من عرس قانا الجليل الذى شهد معجزة الحمر وحتى وجودها بجوار ابنها تحت الصليب و فى نهاية القداس رنم فريق الكورال بعض الترانيم المريمية .

بينما تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذى بدأ الأربعاء الماضى، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذى يستمر لمدة 15 يومًا ينتهى فى 22 أغسطس الجارى بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.

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وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التى تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم فى درنكة.