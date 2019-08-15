شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل باليوبيل الفضي للراهبة ماري ويختتم مؤتمر الراهبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أمس الأربعاء، باليوبيل الفضي للراهبة ماري فلتاؤس من رهبنة فرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس بمقر الدير بالمعادي تزامنا مع الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء مريم و اختتام المؤتمر التثقيفي الدائم السنوي للراهبات .

تضمن الاحتفال صلوات القداس الإلهي ، إذ قال البطريرك عن عيد انتقال مريم العذراء وعيد رهبنة الراهبة ماري إن اليوبيل يعني فرح و بهجة كما إنه شكر و عرفان بالجميل.

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وأضاف بطريرك الكاثوليك للراهبات : إن الله يعمل من خلالكن لإفادة الناس و مساعدتهم كما قدم البطريرك هدية تذكارية للراهبة ماري بمناسبة اليوبيل و للراهبات أجمع بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء .

جاء الاحتفال فى ختام المؤتمر التكويني السنوي الدائم للراهبات الذي استمر على مدار الثلاثة أيام الماضية حيث تضمن كيفيه النظر للماضي بامتنان و عيش الحاضر بشغف و رؤية المستقبل برجاء.